مصر.. السلطات تصدر تحذيرا عاجلا لعدد من المدن

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من أجواء شتوية شديدة البرودة، حيث شهدت شوارع القاهرة والجيزة خلال الساعات الماضية، تقلبات جوية عاصفة أسفرت عن سقوط أمطار قوية ببعض المناطق.

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وأفادت وسائل الإعلام المصرية بتعرض بعض المدن في المحافظتين لسقوط أمطار ثلجية غزيرة، حيث وصلت تلك الأمطار إلى حد السيول وغرق الشوارع، وتسببت في تباطؤ حركة المرور مع انخفاض في درجات الحرارة.

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح للمواطنين، طالبة منهم اتباع الآتي: "

- القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة.

- التأكد من سلامة مسّاحات السيارة قبل السفر.

- تجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار.

- تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربائية.

- عدم فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية.

- عدم استخدام التليفون المحمول فى تصوير الصواعق".

من جهتها، أوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إيمان شاكر، أن الهيئة قد حذرت من وجود منخفض جوي يؤثر على مصر، وهو ما بدأ صباح الأحد على المحافظات الغربية، حيث تأثرت محافظة مطروح وتحديدا سيدي براني والسلوم بأمطار كانت غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد، وأدت لتجمعات مياه كبيرة وملء الآبار في محافظة مطروح وخاصة صحراء مطروح، لافتة إلى أن الأمطار أثرت أيضا على محافظة الإسكندرية والبحيرة، وكانت ما بين متوسطة إلى غزيرة.

هذا وتشهد العديد من محافظات الوجه البحري أمطارا ما بين متوسطة ورعدية في بعض المناطق مثل الغربية والمنوفية والقاهرة الكبرى والجيزة.

وذكرت إيمان شاكر أن الأمطار تؤثر على محافظة الجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي ومدينة 6 أكتوبر والعياط والجيزة والصف، وشرق القاهرة في مدينتي والشروق والعبور والعاشر من رمضان.

وأشارت المسؤولة إلى أنه من المتوقع استمرار هذه الطقس والأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض المناطق، وأنه من المتوقع أن تشهد محافظات الوجه البحري أمطارا غزيرة، خاصة المحافظات الشمالية، موضحة أن شدة الأمطار تخف تدريجيا اليوم الاثنين، وتستمر على السواحل الشمالية أمطار متوسطة، وأن بعض المناطق قد تكون الأمطار فيها غزيرة، وقد تصل الأمطار لحد السيول في شمال ووسط سيناء بسبب الطبيعة الجبلية الجغرافية في هذه المناطق.

وأفادت بأن الأمطار مازالت مستمرة اليوم الاثنين على القاهرة ولكنها أمطار خفيفة وأقل حدة من الأحد.

وتابعت: "الليلة تعتبر ذروة الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية"، مؤكدة أن بعض المناطق من شرق القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي تأثرت بسحب رعدية تعطي زخة شديدة غزيرة تكون مدتها حوالي ربع ساعة وتسقط معها حبات من البرد وحبات ثلج صغيرة، وهي مستمرة معنا هذه الليلة فقط.

المصدر: "صدى البلد"