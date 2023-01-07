الداخلية السعودية تعلن ترحيل أكثر من 11 ألف مخالف

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن حملاتها الأمنية خلال أسبوع، أسفرت عن إحالة 24440 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وترحيل 11762 مخالفا.

وفي التفاصيل، أوضحت الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 29 ديسمبر 2022 حتى 4 يناير 2023، أسفرت عن النتائج التالية:

"- أولا: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 14740 مخالفا، منهم 8058 مخالفا لنظام الإقامة، و4283 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2399 مخالفا لنظام العمل.

- ثانيا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 832 شخصا، 53% منهم يمنيو الجنسية، و44% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 61 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

- ثالثا: تم ضبط 15 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

- رابعا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 34103 وافدين مخالفين، منهم 32468 رجلا، و1635 امرأة.

- خامسا: تمت إحالة 24440 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2600 مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11762 مخالفا".

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

المصدر: "عكاظ"