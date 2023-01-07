قرار عاجل بإزالة مقر اتحاد الكرة الأثري في مصر

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر بعد قرار إزالة العقار الكائن 11 شارع الشواربي التابع لحي عابدين بالقاهرة، الذي يعد أول مبنى للاتحاد المصري لكرة القدم في مصر.

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وقالت مصادر إن سكان العقار الذي يعد أول مقر لاتحاد الكرة وتم اعتماده من قبل الفيفا بشكل رسمي سنة 1923 لاتحاد الكرة المصري، فوجئوا في شهر يونيو الماضي بإخطار من قسم شرطة عابدين بإصدار قرار رقم 71 لسنة 2022، بهدم العقار حتى سطح الأرض دون ذكر خطورة داهمة، وذكر في ذلك القرار أنه صدر في عام 1993 قرار بإزالة الدور الأخير وغرف السطح فقط.

وأكد المصدر أنه في عام 2013، صدر قرار بإزالة الدور الأخير وغرف السطح وترميم العقار، إلا أن صاحب العقار ورئيس حي عابدين لم ينفذوا ذلك القرار، ما دفع سكان العقار بالتظلم من ذلك القرار أمام لجنة التظلمات إلا أن الرد كان بأن اللجنة غير منعقدة حتى نهاية العام.

وتابع المصدر، أن السكان فوجئوا بصاحب العقار بتقديمه طلب إلى لجنة التظلمات، وتم تحديد میعاد معاينة بتاريخ 30 أكتوبر 2022، وجاء رد اللجنة بهدم العقار للخطورة الداهمة، حيث إنه بمعاينة العقار عند إصدار قرار الهدم المذكور لم يذكر وجود خطورة داهمة، بالإضافة إلى أنه تم خروج العقار من التنسيق الحضاري في شهر مايو 2022، وكل ذلك حدث في أقل من 5 أشهر فقط.

وكشف تقرير لجنة الاستشارات الفنية والهندسية بكلية هندسة جامعة عين شمس، بسلامة العقار ولا يوجد سوى عمل بعض الترميمات.

وأكد أن حوائط المبنى من الخارج بحالة جيدة باستثناء وجود بعض الشروخ حول الفتحات الخاصة بأبواب البلكونات والشبابيك والتي يجب معالجتها طبقًا للمرفق رقم (2) بهذا التقرير، وجميع بلاطات البلكونات الكابولية تحتاج للمعالجة بسبب وجود صدأ بالكمرات المعدنية الحاملة لتلك البلكونات مما أدى إلى سقوط طبقة البياض السطحية السفلية لتلك الكمرات مع بداية تآكل الخرسانية بين تلك الكمرات المعدنية.

المصدر: القاهرة 24