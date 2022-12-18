كيروش يهدد اتحاد الكرة المصري: ادفعوا لي وإلا!

هاجم كارلوش كيروش، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري لكرة القدم الاتحاد المصري بعد عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة حتى الآن رغم الوعود التي تلقاها من أعضاء الاتحاد.

وأرسل كيروش للصحفيين الرسالة التي أرسلها لحلمي مشهور عضو اتحاد الكرة وجاءت كالتالي: "عزيزي اللواء مشهور تمنى لك التوفيق.. للأسف الشديد حتى اليوم على الرغم من كل وعودك ، لم يتم دفع أي شيء لي ولاعضاء الجهاز الفني وهذا يدل على أن الاتحاد المصري لا يحترم ولا يحترم الاتفاقات والالتزامات".

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وأضاف: "يجب أن أقول إن هذا النوع من التصرف يضر بهيبتك وسلامتك كأعضاء في اتحاد واحد مثل مصر.. أحاول أن أكون متسامحًا مع مجلس إدارة مصر لكنك تجبرني على الذهاب إلى فيفا وشكوى اتحادكم".

وعلق كيروش "أنا لا أحتاج إلى تحقيق أحتاج إلى أن يحترم الاتحاد المصري أولئك الذين يعملون بأمانة ويقدمون النتائج لهم أريد أن تعلم أن اتحادكم لا يتمتع بالشرف والنزاهة".

وكان كيروش قد طالب اتحاد الكرة ببعض المستحقات المالية حيث رفض ما صرح به مسؤولي الجبلاية بوجود خصم بعض المبالغ المالية للمدرب البرتغالي علي خلفيه تغريمه من قبل كاف خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

المصدر: بوابة أخبار اليوم