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العراق..جهاز المخابرات يلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل (صور)

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العراق..جهاز المخابرات يلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل (صور)
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أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل.

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وفي بيان له، أوضح الجهاز قائلا: "بناء على معلومات دقيقة لجهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، تم نصب كمين لمتهم يقوم بتجارة القطع الأثرية في محافظة بابل بعد استدراجة من قبل المفارز المنفذة للواجب، واستحصال الموافقات القانونية".

وأضاف البيان: "تم القبض على المتهم وبحوزته وبالجرم المشهود 6 قطع أثرية على شكل تماثيل مرسوم عليها نقوش مسمارية، كما ضبط بحوزتة سلاح ناري مسدس، وتم اصطحاب المتهم مع المضبوطات حسب قرار القاضي المختص إلى مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

العراق..جهاز المخابرات يلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل (صور)

العراق..جهاز المخابرات يلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل (صور)

العراق..جهاز المخابرات يلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الأثرية في بابل (صور)

المصدر:  RT

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