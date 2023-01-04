العراق.. القبض على فتيات يعملن في نواد ليلية في بغداد (صور)

اعتقلت الشرطة العراقية عددا من الفتيات في حملة تفتيش واسعة على الملاهي والنوادي الليلية في العاصمة بغداد، وأغلقت عددا منها.

وقادت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام وبتوجيه من وزير الداخلية العراقي السيد عبد الأمير الشمري حملة التفتيش بالتعاون مع مديرية الأمن السياحي وهيئة السياحة لضبط المخالفين والمتجاوزين على القانون والذوق العام.

RT

RT

RT



وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع انتشار مقاطع فيديو لأحداث في عدد من النوادي الليلية، الأمر الذي دعا وزارة الداخلية الى تكثيف جهودها لتشديد الرقابة على هكذا أماكن، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

المصدر: RT