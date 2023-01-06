مصر.. معركة منتظرة بين صحيفة مصرية وطوني خليفة

اتهمت صحيفة المشهد المصرية الإعلامي طوني خليفة بإطلاقه قناة تليفزيونية جديدة من مدينة دبي للإعلام خلال أيام تحمل نفس اسم الصحيفة.

إقرأ المزيد

وأوضح مجدي شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد المصرية أن القناة تحمل معها نذر معركة قانونية بعد قيام مؤسسيها بالسطو على اسم مؤسسة صحفية مصرية وعلامتها التجارية.

وأعلن عدد من الإعلاميين العاملين في القناة وعلى رأسهم الإعلامي اللبناني طوني خليفة أن بث القناة يبدأ 11 يناير الجاري.

وأوضح شندي رئيس تحرير صحيفة المشهد المصرية، التي تصدر كصحيفة ورقية وموقع إخباري إلكتروني منذ عام 2011، أنه فوجيء بإعلان الإعلامي اللبناني طوني خليفة تأسيس قناة تليفزيونية تنطلق من مدينة دبي للإعلام وتحمل نفس الاسم التجاري لـ"المشهد".

وقال شندي إنه تواصل مع الإعلامي اللبناني طوني خليفة بشكل ودي ومع محاميه في القاهرة الأستاذ طارق العوضي منذ لحظة الإعلان عن الاسم لافتا انتباههما أن "المشهد" مسجلة كاسم وعلامة تجارية، وحققت من الذيوع والانتشار ما لا يمكن لأي مشتغل بالإعلام أن يتجاهله، طالبا تغيير الاسم لأن ذلك يتناقض مع قوانين حماية الملكية الفكرية ومع اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن حماية العلامات التجارية.

وأوضح رئيس تحرير صحيفة المشهد أن مصر والإمارات العربية المتحدة من بين الدول الموقعة على بروتوكول مدريد، وليس من المنطقي تسجيل علامتين تجاريتين بنفس الاسم في دولتين موقعتين على الاتفاق.

وأكد مجدي شندي أنه سيقوم بإجراءات قانونية لوقف السطو على اسم المؤسسة التي يديرها، وسيطلب وقف الترخيص الممنوح للقناة من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة، وسيطلب التعويض المادي الملائم عن الأضرار التي تلحق بمؤسسته جراء انتحال اسمها.

وكان الأستاذ طارق العوضي المحامي قد أكد أنه سيحيط موكله علما بالقضية، كما رد الإعلامي اللبناني طوني خليفة بشكل ودود في البداية وقال إنه "يؤسفه سماع ذلك وأنه يستغرب عدم تنبه الفريق القانوني لذلك وأنه سيقوم بمراجعة الأمر معهم" ، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم