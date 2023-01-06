مصر.. إحباط محاولة تهريب ذهب كبرى (صور)

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مصر ضبط شبكة لتحويل الأموال خارج النطاق المصرفي وتهريب الذهب.

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من ضبط 3 أشخاص- مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط- وبحوزتهم مبلغ مالى 5 ملايين و632 الف جنيه، حال استقلالهم سيارة.

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بالاشتراك مع 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية- ثلاثة منهم مقيمون خارج البلاد- إذ يقوموا بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وإعادة إرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة، مما يُعرف بنظام "المقاصة"، وجلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب من خلال صاحب محل مصوغات -أحد عناصر التشكيل- واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة وسوهاج تم ضبط 2 من عناصر التشكيل، وبحوزتهما (مبلغ مالى 7,7 مليون جنيه، و 6 سبائك ذهبية "مهربة" زنت 3,450 كيلوغرام، والأوراق والمستندات الدالة على ذلك).

وبمواجهتهما، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالإشتراك مع باقي المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: RT