العراق.. فرق الدفاع المدني تبحث عن مدنيين تحت أنقاض بناية منهارة (فيديو)

أعلنت شرطة محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الخميس، عن انهيار بناية قيد الإنشاء في المحافظة كان فيها نحو 15 شخصا.

وذكرت في بيان صحفي: "في الساعة الرابعة من مساء اليوم، انهارت بناية قيد الإنشاء تعود إلى دائرة مجاري المحافظة أثناء القيام بعملية الصب في منطقة يارمجة الشرقية في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

وأضافت أن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 10-15 شخصا تحت الأنقاض".



المصدر: RT