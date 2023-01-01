العراق.. إصابة 150 شخصا بالألعاب النارية والرمي العشوائي لها في بغداد

أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأحد، تسجيل 150 إصابة نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي لها خلال الاحتفال بليلة رأس السنة في بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن عدد الإصابات الأولية في بغداد نتيجة الألعاب النارية والرمي العشوائي، بلغت 150 إصابة، منها ما لا يقل عن 20 إصابة بالعيون، مؤكدا عدم وجود وفيات لغاية الآن.

وأشار إلى أن الكثير من المصابين لا يراجعون في الساعات الأولى، لذلك فإن الوزارة ستعطي اليوم إحصائيات كاملة عن إعداد الإصابات في المحافظات نتيجة الرمي العشوائي والألعاب النارية.

من جهة أخرى، ألقى الأمن العراقي القبض على 15 شخصا قاموا بإطلاق العيارات النارية ليلة رأس السنة في محافظة ميسان، 400 كم جنوب شرقي بغداد.

وقالت قيادة عمليات ميسان في بيان صحفي، إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم على الجهات المختصة ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم".

المصدر: وسائل إعلام عراقية