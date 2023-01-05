الأردن.. تحذير من انهيار سد الوحيدي وغرق مدينة معان

حذر نائب أردني من أن مدينة معان قد تغرق بأكملها في حال انهيار سد الوحيدي الذي استقبل كميات كبيرة من المياه مؤخرا بسبب الهطل المطري الغزير خلال المنخفضات الجوية.

وقال النائب تيسير كريشان ، في مداخلة داخل مجلس النواب، إن "سد الوحيدي في معان يشكل خطرا على المدينة بشكل عام وسعته لا تستوعب الكميات التي ترد إليه، وهو بحاجة إلى مهارب".

وذكر موقع "خبرني" الأردني أن كريشان "حذر من مغبة حدوث كارثة جراء هذا السد في حال انهياره"، وأنه ناشد وزارة المياه وسلطة وادي الأردن ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وطالب كريشان بأخذ الموضوع بالاعتبار واعطائه الأولوية والأهمية القصوى نظرا لخطورة وضع السد.

ومع الأمطار التي أدت إلى فيضان سد الوحيدي الواقع غرب محافظة معان، حذر رئيس بلدية المدينة ياسين صلاح، من أن السد قد وصل إلى أقصى طاقته التخزينية خلال المنخفض الأخير والتي تبلغ نحو 750 ألف متر مكعب.

وقال صلاح، إن أعضاء المجلس البلدي وكوادر وآليات البلدية وبالتعاون مجلس الخدمات المشتركة في المحافظة ومديرية الأشغال والدفاع المدني وسلطة وادي الأردن والجهات ذات العلاقة، عملت لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تحسبا لأي طارىء لحماية الأراضي المحاذية لمجرى سيل سد الوحيدي.

وأكد صلاح، استمرار وجود كوادر البلدية وآلياتها جنبا الى جنب مع كوادر وآليات مجلس الخدمات المشتركة والدفاع المدني ومديرية أشغال محافظة معان وسلطة وادي الأردن بالموقع حتى هذه اللحظة في ظل توقعات دائرة الأرصاد الجوية بتشكل السيول على المناطق الجنوبية خلال الساعات القادمة.

المصدر: موقع "خبرني" الأردني