الأزهر يدافع عن الشيخ الشعراوي: من يهاجمونه أطفال عابثون

علق عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف على الهجوم الشديد الذي شنه البعض على الشيخ محمد الشعراوي، بعد أنباء عن إعداد المسرح القومي مسرحية تجسد مسيرته.

وقال وكيل الأزهر عبر "فيسبوك": "مثلهم كأطفال أرادوا إتلاف ثمار نخلة عالية فسقطت أحجارهم فوق رؤوسهم، وظلت الثمار تعجب الناظرين وخالصة للآكلين".

وفي الأيام الماضية تم تداول تصريحات لأحد الشخصيات في الوسط الفني تفيد بأن روحانيات الشيخ الشعراوي متخلفة ورجعية وليست عصرية ومتزمتة، الأمر الذي أثار الجدل على صعيد المشايخ وعلماء الأزهر.

وتقدمت النائبة المصرية فريدة الشوباشي، بطلب إحاطة لمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بضعف أداء وزارة الثقافة في نشر الوعي في وسائل التوعية، وتساءلت كيف يقوم المسرح القومي التابع لوزارة الثقافة بإنتاج مسرحية عن الشيخ الشعراوي، الذي سجد على هزيمة 1967، وقال بثقة أنه فرح لهزيمة مصر.

وكانت وزيرة الثقافة، نفت تجسيد سيرة الشيخ محمد متولي الشعراوي على المسرح القومي خلال شهر رمضان المقبل، معتبرة أن الشيخ شعراوي "عليه تحفظات كثيرة".

وأضافت أنه كان هناك اقتراح مقدم بعقد أمسيات عن بعض الشخصيات الدينية في رمضان، وأن هذا ليس عملا مسرحيا، موضحة أن هذا المقترح مقدم من مدير المسرح القومي، ولم يعرض على اللجنة حتى الآن، إذ أن اللجنة تقرر الأعمال حسب بعض المعايير والشروط.

وأشيعت أنباء خلال الساعات الماضية عن تقديم الفنان إيهاب فهمي عملا مسرحيا عن الشعراوي.​

المصدر: وسائل إعلام مصرية