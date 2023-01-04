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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله

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السعودية.. الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله
Globallookpress
السعودية
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أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم الأربعاء، وفاة الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سلطان بن تركي بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود".

وأضاف: "سيصلى عليه يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة".

واختتم الديوان بيانه بالترحم على الفقيدة، حيث قال: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: واس

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