الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من اقتحام بن غفير للأقصى

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن قلقه أثر زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إلى المسجد الأقصى أمس الثلاثاء.

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وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية: "الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب الوضع في الضفة الغربية وتل أبيب والخطوات الحالية للحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأضاف "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الخطوات المتخذة ضد الأماكن المقدسة على خلفية زيارة أحد الوزراء الإسرائيليين إلى الأقصى مؤخرا".

ودعا ستانو جميع الأطراف لخفض التصعيد والتوترات والاشتباكات والامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تزيد التوترات.

يشار إلى أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى رفقة عدد من المستوطنين وبقي داخله حوالي ربع ساعة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن دخول بن غفير تم بالتنسيق مع السلطات الأمنية والسياسية في تل أبيب وكان الهدف منه مفاجأة وسائل الإعلام.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية نتنياهو مسؤولية اقتحام بن غفير الأقصى، واعتبرته استفزازا غير مسبوق وتهديدا خطيرا لساحة الصراع .

المصدر: سبوتنيك