قضية فساد في كبرى الشركات بمصر

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر، بإحالة 5 متهمين من العاملين بشركة التعاون للبترول للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب قضية فساد كبرى.

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وجاء القرا بشأن مخالفة المختصين بمكتب مبيعات طنطا بمنطقة وجه بحري، من تسهيلهم استيلاء إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة على منتجات الشركة من الزيوت بمبلغ يزيد عن 40 مليون جنيه دون وجه حق، ومتجاوزا لحدود التأمين النقدي المقدم من تلك المؤسسة للشركة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالموافقة على شحن كميات من الزيوت والشحوم إلى إحدى المؤسسات المتعاملة مع الشركة، بما يتجاوز قيمة التأمين النقدي المودع لدى شركة التعاون للبترول، بما كان من شأنه وصول مديونية المؤسسة المذكورة عن شهري نوفمبر وديسمبر 2020، لما يجاوز مبلغ 40 مليون جنيه، والإضرار بأموال الشركة، وكذا عدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في صرف الزيوت لتلك المؤسسة بالتقاعس عن مراجعة المحاسبة من مسحوبات، والتأكد من استلام ونزول الشيكات في موعد استحقاقها ودخول المبالغ في حساب الشركة، ودون إخطار المختصين بذلك بالمخالفة للقانون واللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

المصدر: مصر تايمز