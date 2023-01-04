"الجريدة": مرض نصرالله أجّل زيارة رئيسي إلى دمشق

ذكرت جريدة "الجريدة" الكويتية أن تدهور صحة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أدى إلى تأجيل زيارة مجدولة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق وعقد لقاء معه هناك.

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ونقلت "الجريدة" عن مصدر في مكتب الرئيس الإيراني، أن تدهور صحة نصرالله حال دون توجه رئيسي إلى سوريا في زيارة كانت مجدولة الأسبوع الماضي حيث كان من المقرر أن يلتقيه في دمشق بصحبة الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكر المصدر أن التقارير الواردة من بيروت أفادت بأن نصر الله أصيب بنوبة إنفلونزا حادة تشبه أعراضها الإصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا، الأمر الذي دفع دمشق وطهران إلى تأجيل الزيارة واللقاء حرصا على حياة الرئيس الإيراني ونظيره السوري، حتى يتم علاج زعيم الحزب اللبناني بشكل كامل.

المصدر: "الجريدة"