رئاسة فلسطين: "تحرك فوري" في مجلس الأمن لوقف الاعتداءات على الأقصى

قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكليف بعثة فلسطين في نيويورك "بالتحرك الفوري" في الأمم المتحدة ومجلس الأمن على خلفية اقتحام الأقصى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس قرر تكليف البعثة بالتحرك الفوري "لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة"، ووصف ذلك بأنها "انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة".

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن عباس أنه أكد على أهمية التحرك الدولي لوقف "التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية"، وأشار إلى أن ذلك التحرك يتم "بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الشقيقة والصديقة في الأمم المتحدة".

وكانت الوكالة نقلت عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن اقتحام الوزير الإسرائيلي بن غفير للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم "يشكل تحديا خطيرا لمشاعر جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعا إلى التصدي لمثل هذه الاقتحامات، "التي تستهدف جعل المسجد الأقصى معبدا يهوديا، ما يشكل انتهاكا لكل الأعراف، والقيم، والاتفاقيات، والقوانين الدولية، وتعهدات إسرائيل للرئيس الأميركي".

المصدر: "وفا"