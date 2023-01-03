إيران.. اعتقال عناصر خليتين إرهابيتين شرقي طهران

أعلن رضا خاني، القائم بأعمال حاكم مدينة كرمسار بمحافظة سمنان شرق طهران، اعتقال خليتين إرهابيتين تابعتين لجماعة "خلق" الإرهابية.

وقال رضا خاني في تصريح صحفي مساء الاثنين: "في ظل الجهود المبذولة على مدار الساعة من قبل القوى الأمنية، تم بأمر قضائي إلقاء القبض على هاتين الخليتين التابعتين لزمرة المنافقين الإرهابية".

وأضاف أنهما خططتا للقيام بأعمال تفجير وإلحاق إضرار ببعض المناطق الحساسة بالمدينة.

وتابع خاني أن هؤلاء العناصر كانوا يعتزمون التدريب على إنتاج وتصنيع المتفجرات، وإعداد وتصنيع الأسلحة محليا وكتابة الشعارات على مستوى المدينة.

وأكد القائم بأعمال حاكم مدينة كرمسار أنه تم تحديد عناصر هاتين الخليتين واعتقالهم وتسليمهم للجهات القضائية تحت مظلة مخابرات مدينة كرمسار.

المصدر: إرنا