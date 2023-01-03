الكويت تكشف عدد وجنسيات المبعدين خلال عام 2022

رحلت وزارة الداخلية الكويتية 30 ألف وافد خلال العام 2022، بسبب ارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة، أبرزها تعاطي المخدرات والمشاجرات والسرقات وتصنيع خمور وعدم الالتزام بقوانين البلاد.

وأوضحت مصادر أمنية لصحيفة "الراي" أن عدد الرجال الذين تم إبعادهم بلغ 17 ألفا، مقابل 13 ألفا من النساء، مشيرة إلى أن غالبية المبعدين من الرجال ينتمون إلى الجنسيات الهندية (6400) وبنغلاديش (3500) ومصر (3000)، فيما تنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400).

وذكرت أن من بين الـ30 ألف مرحل، تم ترحيل 660 عبر"الإبعاد القضائي"، والبقية "إبعاد إداري".

المصدر: "الراي"