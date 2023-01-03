مقتل طفل فلسطيني برصاص إسرائيلي في بيت لحم

قتل طفل فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهد الطفل آدم عصام شاكر عياد 15 عاما برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بيت لحم فجر اليوم".

من جهتها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب الشامل، على أن يسمح لطلبة المدارس والجامعات بتقديم امتحاناتهم وفقا لبرنامج الامتحانات المعد مسبقا.

وستجري مواراة الطفل الثرى الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي بعد جنازة تخرج من مستشفى بيت جالا الحكومي إلى مخيم الدهيشة ومن ثم إلى مقبرة الشهداء.

المصدر: "صفا" + "معا"