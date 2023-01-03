 
مباشر

تطورات جديدة في ملف المقرئ الكويتي محمود الرفاعي بعد اعتقاله في تونس (صورة)

أخبار العالم العربي

تطورات جديدة في ملف المقرئ الكويتي محمود الرفاعي بعد اعتقاله في تونس (صورة)
RT @a0m0r
المقرئ الكويتي الشهير الشيخ محمود الرفاعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhmm

أكد النائب الكويتي حمد المطر أن السلطات التونسية أخلت سبيل القارئ الشهير محمود الرفاعي.

وقال حمد المطر في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله على سلامة الداعية الشيخ محمود الرفاعي".

وأضاف "حاليا يستقل سيارة السفارة متوجها إلى سكن أحد الدبلوماسيين وسترتب له السفارة موعد عودته إلى وطنه".

ووجه النائب الكويتي الشكر لوزير الخارجية الذي اتصل به ليطمئنه على خروجه، مصيفا أن الشكر موصول لأعضاء السفارة بتونس خاصة السفير، منصور العمر.

وتداول مغردون في الكويت مقطعا صوتيا وثق اتصالا هاتفيا أجراه النائب حمد المطر مع الشيخ محمود الرفاعي لحظة خروجه من الاعتقال في تونس.

وكانت أجهزة الأمن التونسية قد اعتقلت المقرئ الكويتي الشهير محمود الرفاعي، بتهمة الإرهاب، وذلك بعد تنظيمه مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في الأراضي التونسية.

المصدر: RT + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا