تطورات جديدة في ملف المقرئ الكويتي محمود الرفاعي بعد اعتقاله في تونس (صورة)

أكد النائب الكويتي حمد المطر أن السلطات التونسية أخلت سبيل القارئ الشهير محمود الرفاعي.

وقال حمد المطر في تغريدة على "تويتر": "الحمد لله على سلامة الداعية الشيخ محمود الرفاعي".

وأضاف "حاليا يستقل سيارة السفارة متوجها إلى سكن أحد الدبلوماسيين وسترتب له السفارة موعد عودته إلى وطنه".

ووجه النائب الكويتي الشكر لوزير الخارجية الذي اتصل به ليطمئنه على خروجه، مصيفا أن الشكر موصول لأعضاء السفارة بتونس خاصة السفير، منصور العمر.

الحمد لله على سلامة الداعية الشيخ #محمود_الرفاعي.

حالياً يستقل سيارة السفارة متوجهاً إلى سكن أحد الدبلوماسيين وسترتب له السفارة موعد عودته إلى وطنه.

شكراً للأخ وزير الخارجية الذي اتصل بي الآن ليطمئنني على خروجه والشكر موصول لأعضاء السفارة بتونس خاصةً السفير منصور العمر. https://t.co/IoTL4NFFcI — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) January 2, 2023

عاجل / السلطات التونسية تخلي سبيل القارئ الشيخ #محمود_الرفاعي.

• هاتف أهله وهو بمعية السفارة الكويتية في تونس.

• نواب ومغردون يتوجهون بالشكر الجزيل لوزير الخارجية ولأعضاء السفارة بتونس لتفاعهلم مع المطالب الشعبية في الافراج عن الرفاعي. pic.twitter.com/JPneTfo4a9 — المجلس (@Almajlliss) January 2, 2023

وتداول مغردون في الكويت مقطعا صوتيا وثق اتصالا هاتفيا أجراه النائب حمد المطر مع الشيخ محمود الرفاعي لحظة خروجه من الاعتقال في تونس.

عاجل



اتصال هاتفي .. د. حمد المطر متطمناً على الشيخ محمود الرفاعي لحظة خروجه من المحتجز في تونس@HamadAlmatar#الكويت#محمود_الرفاعيpic.twitter.com/t3s7uXIRIC — محرر صحفي - رائد الشمري (@interawe83) January 2, 2023

صورة خاصة وحصرية وصلتني الأن من تونس

تجمع كل من :

القائم بالأعمال في سفارة الكويت بتونس

علي العارضي

والداعية #محمود_الرفاعي بعد الأفراج عنه

والدبلوماسي عبدالعزيز الحربي



شكرا لسفارة الكويت في تونس على جهودكم https://t.co/NaRxaUJ7e7pic.twitter.com/fuKUIfL8gx — هزاع المطيري (@hazaaa_22) January 2, 2023

وكانت أجهزة الأمن التونسية قد اعتقلت المقرئ الكويتي الشهير محمود الرفاعي، بتهمة الإرهاب، وذلك بعد تنظيمه مسابقة للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم في الأراضي التونسية.

المصدر: RT + "تويتر"