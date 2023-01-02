مصر.. الإعدام شنقا لقاتل خطيبته في بورسعيد

حكم في مصر على محمد سمير بالإعدام شنقا، بعد إدانته بقتل خطيبته خلود السيد فاروق خنقا بيديه بمحافظة بورسعيد شرق القاهرة.

وصدر القرار عن محكمة جنايات بورسعيد، التي نظرت في القضية، بعد أن قدمت النيابة العامة، تسجيلا صوتيا يدين المتهم، ويثبت ارتكابه الجريمة.

وقالت صحيفة "الشروق" إن الدليل الصوتي كان يتضمن استغاثة الضحية (21 عاما) بزميل لها، خلال اعتداء المتهم عليها.

وأفاد ممثل النيابة العامة بأن المتهم أقدم على جريمته بعدما قررت القتيلة تركه، كما سبق أن هددها بالقتل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية