تونس.. إحالة نجيب الشابي ورضا بالحاج للتحقيق

أعلن الناشط السياسي رضا بلحاج في تدوينة مقتضبة على "فيسبوك" يوم الاثنين، أن رئيس فرع المحامين أعلمه بإحالته ورئيس "جبهة الخلاص" أحمد نجيب الشابي إلى التحقيق، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ورضا بلحاج قيادي في "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، التي يترأسها أحمد نجيب الشابي.

وذكرت صحيفة "المغرب" التونسية أنهما أحيلا على التحقيق بخصوص الشكاية التي كانت قد تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الثلاثاء الماضي، بزعم أن "الجبهة هي وفاق إرهابي".

وصرح بلحاج بأن سرعة الدعوة إلى التحقيق بخصوص هذه الشكاية يدل على وجود تنسيق بين عبير موسي وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد.

يشار إلى أن الحزب "الدستوري الحر"، كان قد أعلن في وقت سابق أن هيئة الدفاع تقدمت بشكايات جزائية ضد قيادات في "جبهة الخلاص الوطني" وهم أحمد نجيب الشابي، ورضا بالحاج، وجوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، والمنصف المرزوقي، وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا لها علاقة بجرائم إرهابية، ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم، وجمع تبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

المصدر: وسائل إعلام تونسية