مقتل شابين وإصابة 6 آخرين برصاص إسرائيلي في كفر دان غرب جنين

أعلن مدير مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الإثنين، عن مقتل شابين، وإصابة 6 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية كفر دان، غرب جنين.

والشابان هما محمد سامر حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون متأثرا بإصابته بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، متأثرا باصابته بالبطن والفخذ.

وكانت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت قرية كفردان، وحاصرت منزلي ذوي الشابين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها ثمانية مواطنين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن وفاة إثنين منهما متأثرين بإصابتهما.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.

وفي مدينة جنين، انطلقت مسيرة حاشدة من امام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشابين عابد وحوشية على الاكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الجيش الإسرائيلي المتواصلة.

ودعا المشاركون في المسيرة إلى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة اسرائيل، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة.

ونعت حركة "فتح" عابد وحوشية، ودعت أهالي محافظة جنين للمشاركة في تشييع جثمانيهما من امام مستشفى جنين الحكومي في تمام الساعة العاشرة صباحا، قبل نقلهما إلى مسقط رأسيهما في اليامون وكفر دان، لمواراتهما الثرى.

وزارة الصحة: استشهاد الشابين محمد سامر حوشية 22 عاما بعد إصابته برصاصة في الصدر وفؤاد محمد عابد 25 عاماً بعد إصابته بالرصاص في البطن والفخذ خلال العدوان الإسرائيلي على كفر دان بمحافظة جنين، فيما أصيب 3 مواطنين آخرين بينهم شاب بحالة حرجة (إصابة بالصدر).#فريق_مجاهدونpic.twitter.com/DhC09GEQdl — سهم غزة🇵🇸 (@sahm_gaza) January 2, 2023

وَعَلى سَبيل الوُصول للفَتح المُبين وتحرير الأرض من المُحتلين "سَتُراق الدّماء"



- إستشهاد الشاب محمد سامر حوشيه من اليامون/جنين



- إستشهاد الشاب الثاني فؤاد عابد مفي بلدة كفردان قضاء جنين pic.twitter.com/t1BKrg7mZh — إبن 🍁 الإسلام (@m75_amir) January 2, 2023

المصدر: وفا