"الشاباك" الإسرائيلي يزعم إحباط عمليات تفجيرية خطط لها مسلحون من غزة

قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" إنه أحبط بالاشتراك مع الجيش الإسرائيلي، مخططا لخلية من الضفة كانت تروج لتنفيذ عمليات تفجيرية داخل إسرائيل، بإشراف فصائل فلسطينية من غزة.

وفي بيان له، أوضح "الشاباك" قائلا: "في نهاية العملية التي استمرت عدة أسابيع قادها جهاز الأمن العام بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، في 14 ديسمبر، تم إحباط خلية خططت لتفجيرات وهجمات انتحارية في الأراضي الإسرائيلية".

وتابع البيان: "في إطار العملية، اعتقل الشاباك والجيش الإسرائيلي عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون تحت إشراف منظمة "لجان المقاومة" ومنظمة "شهداء الأقصى"، في إشارة إلى الفصائل المتواجدة في قطاع غزة.

وتمت الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية ضبطت "عبوة ناسفة" كان من المقرر استخدامها في "هجوم كبير في إسرائيل"، في حين "تركزت العملية على عدد من المسلحين المعروفين في قطاع غزة، وعلى رأسهم أحمد فتحي عمر حجاج، من سكان جباليا ، المعروف بخبير إنتاج المتفجرات.

وأردف البيان: "أدت المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها إلى الكشف عن هويات مسلحين آخرين من قطاع غزة، ومنهم: مها لداوي (من سكان نزيرات)، التي ساعدت وعملت مع جهاد أحمد"، كما "تم اعتقال عدد من المشتبه بهم للتحقيق من قبل الشاباك، بسبب تورطهم في الترويج للهجوم الذي تم الكشف عنه، وكان من بينهم يونس عودة وخالد مرعي وأحمد طاهر جرادات وكيس الشايب"، وفق ما ذكرت قناة "i24".

وأضاف "الشاباك": "إسرائيل تأخذ على محمل الجد العمليات العدائية الموجه من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وإسرائيل، وتعمل على إحباط أي تهديد في وقت مبكر، وتعتبر منظمة حماس مسؤولة عن جميع الأنشطة العدائية من قطاع غزة".

المصدر: "i24"