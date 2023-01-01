مراسلة RT: اندلاع اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات إسرائيلية مدينة جنين لهدم منزلين في كفر دان (فيديو)

أفادت مراسلة RT فجر يوم الاثنين، بأن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت بلدة كفر دان غرب جنين.

وذكرت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي البلدة والقوات الإسرائيلية التي حاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، منفذي عملية "كمين الجلمة" التي أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي في 14 سبتمبر 2022.

يذكر أن الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد استشهدا برصاص الجنود الإسرائيليين في الرابع عشر من شهر أيلول 2022 بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القوات الإسرائيلية حاصرت المنزلين تمهيدا لهدمهما.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تبادلا لإطلاق النار وقع في كفر دان قرب جنين، مؤكدة أن قوات الجيش دخلت القرية لهدم منازل الفلسطينيين الذين شاركا في الاشتباك الذي قتل فيه الضابط بار فيلح، قبل ثلاثة أشهر ونصف.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية