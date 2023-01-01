حزب الله ينشر فيديو تحت عنوان "قسما قادرون.. سنعبر"

نشر الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني اليوم الأحد، فيديو تحت عنوان "قسما قادرون.. سنعبر"، في رسالة مباشرة لإسرائيل واحتلالها للأراضي العربية.

ويحاكي الفيديو سيناريو اقتحام المقاومين للأراضي المحتلة، بعد إحداث ثغرة في الجدار الإسمنتي بين لبنان والأراضي المحتلة.

ويوضح كيف نجح المقاومون في التسلل إلى الداخل المحتل، حيث تدور اشتباكات مع جنود إسرائيل.

بالفيديو | #قسمًا_قادرون ... سنعبر



مشاهد من مقطع نشره الاعلام الحربي للمقاومة الاسلامية - حزب الله على صفحتهم الرسمية pic.twitter.com/bc3fA5PNLs — ذاكرة المقاومة (@zakiratmoqawama) January 1, 2023

ويبرز الفيديو الاشتباكات، واقتحام المواقع بحيث تكون البداية من الحدود الشمالية، لتنتهي عند شواطئ بحر فلسطين.

ويلجأ حزب الله من خلال إعلامه الحربي، إلى بث مشاهد، تندرج في إطار الحرب النفسية، ففي يوليو الماضي، نشر فيديو أظهر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة، في رسالة واضحة لإسرائيل.

وحملت المشاهد التي بثها الإعلام الحربي عنوان: "في المرمى، واللعب بالوقت غير مفيد".

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المصدر: وكالات