ليبيا.. العثور على 18 جثة بمقبرة جماعية في معقل سابق لـ"داعش"

أعلنت السلطات الليبية يوم الأحد، العثور على 18 جثة محترقة في مقبرة جماعية بمعقل سابق لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في بيان إن الجثث انتشلت في منطقة السبع بمدينة سرت في وسط ليبيا.

وأضافت أنها جمعت عينات من عظام المتوفين في محاولة لتحديد هوياتهم، مشيرة في السياق إلى نقل الجثث إلى مستشفى محلي.

ولم تكشف الهيئة المزيد من التفاصيل بشأن سبب وفاة هؤلاء الأشخاص الذين عثر على جثثهم.

ومؤخرا، عثر على العديد من المقابر الجماعية في أنحاء ليبيا، ففي أكتوبر، قال مسؤولون إنهم عثرا على 42 جثة في مقبرة جماعية في مدرسة بسرت.

وفي ديسمبر 2018، عثر على جثث أكثر من 30 رجلا قرب سرت، يعتقد أنها جثث لمجموعة من المسيحيين الإثيوبيين الذين تم إعدامهم في مقطع مصور قبل سنوات.

وسرت هي مسقط رأس الزعيم الراحل العقيد معمر القذافي، وسقطت تحت سيطرة مسلحي تنظيم "داعش" خلال الفترة بين 2015 و2016.

المصدر: أ ب