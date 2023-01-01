السيسي يهنئ رئيس الوزراء الإسرائيلي على توليه منصبه رسميا ونجاحه في تشكيل الحكومة

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهنأه على توليه منصبه رسميا ونجاحه في تشكيل الحكومة الجديدة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكد الرئيس المصري على مواصلة القاهرة تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وشدد السيسي على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، مؤكدا على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

من جهته، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأن الأخير بحث هاتفيا، الأحد، مع الرئيس المصري العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية، حيث أكدا على أهمية الدفع بالسلام في المنطقة.

وقال عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان نشره عبر "تويتر": "تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. وهنأ الرئيس السيسي رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف: "أعرب الزعيمان عن رغبتهما في دفع العلاقات بين مصر وإسرائيل قدما على جميع الأصعدة وفي مواصلة العمل، بما في ذلك إزاء التطورات التي وقعت مؤخرا على الساحتين الدولية والإقليمية".

وأكد الزعيمان على أهمية دفع السلام والاستقرار والأمن قدما، لمصلحة الشعبين وجميع شعوب الشرق الأوسط".

المصدر: RT + وكالات