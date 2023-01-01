إسرائيل: محمد بن زايد يدعو نتنياهو لزيارة الإمارات

دعا رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إلى زيارة أبوظبي، حسب بيان لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وقال مكتب نتنياهو: "اتصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على تشكيل حكومته".

وأضاف "كرر الرئيس الإماراتي دعوته لرئيس الوزراء نتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الإثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا".

إتصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آن نهيان برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على تشكيل حكومته.



وكرر الرئيس الإماراتي دعوته لرئيس الوزراء نتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الاثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) December 31, 2022

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" إن ابن زايد هاتف نتنياهو وهنأه بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه إلى "تعزيز العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة، خاصة في المجالات التنموية، ودفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة".

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وأضافت الوكالة أن نتنياهو أعرب عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات على تهنئته، منوها بأهمية العلاقات بين البلدين .

كما أفادت "وام" السبت أيضا بأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان هنأ في اتصال هاتفي إيلي كوهين بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في إسرائيل، وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع نظيره من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل التي "حققت العديد من الإنجازات للبلدين خلال العامين الماضيين."

المصدر: RT + وكالات