العراق.. الدفاع المدني يسيطر على حريق مصفى الكوير النفطي في أربيل (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق في مصفى الكوير النفطي بدون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد سركوت كارش للوكالة الرسمية العراقية (واع): "تمت السيطرة على حريق مصفى الكوير بدون تسجيل خسائر بشرية"، مضيفا أن، "الخسائر كانت مادية فقط، وتضمنت 9 خزانات".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد شهود عيان باندلاع حريق في مصفى الكوير بمحافظة أربيل العراقية.

وقال الشهود لوكالة "سبوتنيك"، إن حريقا اندلع في مصفى للنفط في قضاء مخمور، وتحاول فرق الإطفاء السيطرة عليه وإخماد النيران، دون معرفة الأسباب وراء اندلاعه.

وكالة الأنباء العراقية

وأظهرت مقاطع مصورة تصاعد ألسنة اللهب في المصفى النفطي على طريق الكوير-أربيل، في مشهد يصور ضخامة الحريق وصعوبة السيطرة عليه، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن 6 سيارات إطفاء شاركت في السيطرة على الحريق وإخماده.

المصدر: وكالات