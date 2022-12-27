مصر.. فضيحة كبرى في أكبر الشركات بالقاهرة

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات تفاصيل قيام شخصين بفضيحة كبرى في شركة بالقاهرة.

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وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين كونا ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية تأسيس الشركات شراء السيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك، حيث تقدر أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ 6،5 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشخصين المقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما الوظيفي بإحدى شركات التنمية والتطوير العمراني، وقاما باستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليه محل عملهما بغرض استخدامها في شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التي تقوم الشركة بتنفيذها إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التي يتعاملان معها تفيد، على خلاف الحقيقة بشرائهما كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ واستيلائهما عليها لأنفسهما دون وجه حق.

المصدر: القاهرة 24