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مصر ترد على أنباء تسمم محاصيل البلاد

أخبار العالم العربي

مصر ترد على أنباء تسمم محاصيل البلاد
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ردت الحكومة المصرية على ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق، نتيجة غياب الرقابة.

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وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتداول مبيدات زراعية محظورة تتسبب في تسمم المحاصيل بالأسواق نتيجة غياب الرقابة، مشددة على أن كافة مبيدات الآفات الزراعية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماما، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية.

أوضحت الوزارة أن هذه المبيدات لا تشكل أي خطورة على الصحة العامة للمواطنين، أو على الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى شن حملات تفتيش دورية ومكثفة على جميع أسواق ومنافذ بيع المبيدات الزراعية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، إلى جانب سحب عينات منها، سواء محلية الصنع أو المستوردة، لتحليلها بالمعمل المركزي للمبيدات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، ولضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كافة المبيدات الزراعية، مع ضبط المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر وغير المسجلة من قبل الوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصدر: RT

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