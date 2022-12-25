الطبيعة ترأف بمصر من موجة برد عاتية

نشرت صفحة هيئة الأرصاد الجوية في مصر على صفحتها على "فيسبوك" معلومات عن المرتفع الجوي السيبيري الذي سيكون ضيفا ثقيلا على مصر في فصل الشتاء.

وأوضحت الأرصاد أن البحر الأبيض المتوسط سيعمل على تخفيف حدة برودة المرتفع السيبيري عند مروره بمصر.

وقالت الأرصاد إن المرتفع الجوي السيبيري سوف يمر أولا بالبحر المتوسط قبل دخوله مصر، وهذا المرور سيعمل على زيادة حرارة الانخفاض والبرودة المصاحبة للكتلة الأساسية من المرتفع السيبيري.

وأوضحت الأرصاد أن موقع مصر الجغرافي سوف ينقذها من حدة برودة المرتفع الجوي لأن حرارته الأساسية تصل إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر، ولكن البرد سيكون قارسا عند وصوله، وليس بالقوة نفسها عن تكونه في سيبيريا.

وأشارت إلى أنه وعند ملامسة الهواء لسطح بارد كسطح جليدي، فإن الهواء يبرد ويتقلص وتزداد كثافته ويزداد ضغطه، فيتشكل حينها مرتفع جوي بارد مثل المرتفع الجوي السيبيري.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري