قائد "القسام" محمد ضيف يوجه كلمة لـ"توحيد كل الرايات والجبهات لتحرير فلسطين"

دعت هيئة أركان كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" إلى "توحيد كل الرايات والتئام كل الجبهات وفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين".

وفي رسالة خلال مهرجان الانطلاقة الـ35، قال قائد هيئة أركان كتائب "القسام" محمد الضيف: "فلتتوحد كل الرايات ولتلتئم كل الجبهات ولتفتح كل الساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين".

وتابع الضيف: "سلام عليكم يا أهل الشهداء والجرحى والمصابين والأسرى والمبعدين وعهدا أن نواصل طريق الشهداء حتى نلقى الله مقبلين غير مدبرين".

وأضاف: "يا أهلنا يا شعبنا طوبى لكم شرف السبق في كل مواطن الجهاد فأنتم السابقون قدمتم للمقاومة فلذات الأكباد".

وتوجه محمد الضيف للقيادة الإسرائيلية وجمهورها قائلا: "أيها الغرباء عن أرضنا، لقد عجز أباؤكم المؤسسون وهم في قمة جبروتهم وانتمائهم لفكرة الصهيونية الخبيثة عن استئصال شعبنا أو طمس هويتنا فأنتم اليوم أعجز وأجبن من أن تنجحوا فيما فشل فيه آباؤكم، وستكون نهايتكم وزوال كيانكم وكنسكم عن أرضنا هي غنيمتنا ووعد ربنا الذين لن يتأخر عنكم بإذن الله".

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية