42 مصريا يتخلون عن جنسيتهم

أعلنت الجريدة الرسمية في مصر موافقة وزير الداخلية محمود توفيق، بالسماح لـ 63 مواطنا، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظ 42 منهم بالجنسية المصرية.

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وجاء في قرار وزير الداخلية، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بعد الاطلاع على الدستور الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ يُؤذن لكل من 63 أولهم أحمد محمد وآخرهم محمد جمعة عبد الفتاح.

كما وافق وزير الداخلية المصري لـ41 مواطن أولهم أحمد محمد وحيد كامل - وآخرهم خالد فوزي بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

المصدر: القاهرة 24