الكويت.. السجن المؤبد لوافد مصري قتل زميليه السوريين

قضت دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية في الكويت، بالسجن المؤبد على وافد مصري قتل زميليه السوريين في مطعم بالفنطاس، وفق ما ذكرت صحيفة "الراي" المحلية.

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وعدلت الجنايات قيد التهمة بإلغاء سبق الإصرار والترصد في جريمة القتل.

وكان الوافد المصري الذي أقدم على قتل زميليه السوريين داخل مطعم في الفنطاس، قد اعترف بأنه ارتكب الجريمة لاعتياد المجني عليهما إهانته والتقليل من شأنه على حسب قوله، ونفى التخطيط لارتكاب الجريمة.

وأكد أن ما حدث أمر لحظي وهناك خلاف في العمل تطور الى مشادة، مضيفا: "وإذ بي وبشكل غير شعوري أجد نفسي قد توجهت الى اخذ سكين وأطعن المجني عليهما طعنات نافذة"، وهو ما أدى إلى وفاة أحد المجني عليهما بعد نقله للمستشفى بدقائق ووفاة الثاني بعد نحو 18 ساعة داخل غرفة العناية المركزة.

المصدر: "الأنباء" + "الراي"