"قتل زوجته وابنه وبكى عليهما".. تفاصيل جريمة مرعبة ارتكبها سوداني في مصر

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر بمحافظة الجيزة، على أحد الأشخاص يحمل الجنسية السودانية، لقيامه بقتل زوجته وابنه، بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

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وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن إخطارا يفيد بقيام "سوداني" بقتل زوجته وابنه داخل مسكنهم بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين أن القاتل يقطن بشقته وقام بقتل زوجته وابنه الصغير خنقا وجلس بجانبهما يبكي.

وبتكثيف التحريات، تبين أنه عندما وصل شقيق المجني عليها لزيارتها وجد زوج شقيقته جالسا بجانب جثة شقيقته التي عثر عليها ملقاة على الأرض وبجانبها ابنها الصغير مقتولين خنقا وهرع إلى الشارع باكيا وأبلغ الجهات الأمنية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد سعيد رئيس مباحث بولاق الدكرور من إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلى القسم.

المصدر: أخبار اليوم