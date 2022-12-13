الجيش المصري يعلن مهام جديدة في باب المندب وخليج عدن

أعلنت القوات المسلحة المصرية تولي قيادة قوة المهام المشتركة (153) والتي تتمثل مهامها في مكافحة أعمال التهريب والتصدي للأنشطة غير المشروعة.

وأوضح الجيش المصري في بيان له أن هذه المهام تأتي خاصة بسبب الأنشطة الإرهابية في مناطق (البحر الأحمر - باب المندب - خليج عدن).

وقال بيان الجيش المصري: "تتولى مصر قيادة القوة انطلاقا من دورها المحوري وتعاونها الوثيق مع القوات البحرية للدول المشاركة لتحمل مسئولياتنا المشتركة نحو تحسين البيئة الأمنية بكافة المناطق والممرات البحرية وتوفير العبور الآمن لحركة تدفق السفن عبر الممرات الدولية البحرية والتصدى لكافة أشكال وصور الجريمة المنظمة التى تؤثر بالسلب على حركة التجارة العالمية ومصالح الدول الشريكة".

وأشار البيان: "في هذا الإطار تؤكد القوات المسلحة على أن قوة المهام المشتركة (153) أحد أهم الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والإستقرار الإقليمى ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها".

ويتركز نطاق العمل لقوة 153 في "البحر الأحمر" و"باب المندب" و"خليج عدن" ما يسد أي ثغرات أمنية كانت تتسلل منها مراكب التهريب منها الإيرانية.

وتضم قوة المهام المشتركة 153 السعودية ومصر والإمارات والأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: RT