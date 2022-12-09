السيسي يحذر من التهديد الوجودي بسبب أزمة المياه ويوجه رسالة لإثيوبيا

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ضرورة إعادة التأكيد على قضية الأمن المائي العربي، لما تحمله من قيود على التنمية وتفرضه من مخاطر ترقى إلى حد التهديدات الوجودية.

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وشدد الرئيس السيسي، خلال القمة العربية الصينية الأولى المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، على ضرورة وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي، ضمن منتدى "التعاون العربي الصيني"، وبحث كيفية التعاون لمواجهة هذا التحدي بمختلف الأدوات التكنولوجية والاقتصادية، والسياسية.

وأضاف: "أجدد الدعوة للأشقاء في إثيوبيا، إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان، للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها".

وتابع: أن انعقاد القمة العربية الصينية الحالية، ستعطي دفعة ملموسة للتعاون العربي الصيني بكافة صوره، مضيفا: "حين نجتمع مجددًا في المستقبل القريب، سنكون قد أنجزنا الكثير وقطعنا أشواطًا إضافية، في مسارات التعاون بيننا".

المصدر: RT