أسلحة قوية بالجيش المصري تصنع داخل مصر (صور)

تعد الصناعة العسكرية المصرية من أهم الصناعات المتواجدة في العالم العربي، حيث تمتلك مصر هيئات كبيرة تابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصري متخصصة في تصنيع عدة أسلحة قوية.

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وتتجه مصر حاليا لزيادة التصنيع العسكري بعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا، حول أهمية اهتمام الجيش بالتصنيع المحلي ولقائه مسؤولين من شركة لورسن الألمانية المتخصصة في الصناعات العسكرية البحرية.

ومن بين الأسلحة التي تنتجها مصر محليا، مسدسات حلوان، وسلاح كلاشينكوف الذي يسمى بـ"المعادي"، ومجموعة من طائرات التدريب، بالإضافة إلى تصنيع دبابات أبرامز الأمريكية بنسبة تتخطى 90%.

وفي الآونة الأخيرة أُعلن الجيش المصري دخول عالم الرادات وتصنيع رادار ثلاثي الأبعاد للإنذار المبكر بمدى 450 كيلومترا، صنع محليا بالكامل، وهو في مستوى الرادارات العالمية، وتأتي أهميته كونه يُمثِّل بوابة مصر الجديدة نحو امتلاك تكنولوجيا تصنيع الرادارات، كما يُدخلها سوق الأسلحة كمنافسة وليست مستهلكة.

كما تنتج مصر الدبابة الأمريكية الأشهر "M1A1" بنسبة 90%، بدلا من الشراكة القديمة مع الولايات المتحدة، لتكون صناعة مصرية خالصة تقريبا، وتقدر تكلفة الدبابة الواحدة بنحو ثلاثة ملايين دولار.

بالإضافة إلى ذلك تنتج مصر المدرعة "فهد"، وعائلة مدرعات "تمساح" متعددة الفئات.

ونجح الجيش المصري أيضا في إنتاج أول رشاش متعدد، يطلق 900 طلقة في الدقيقة الواحد، بكفاءة تعادل الرشاش المستورد، دون مساعدة فنية من دولة أجنبية.

وتمكنت مصر أيضا ولأول مرة تصنيع أول طائرة مسيرة من إنتاج مصانع طائرات الهيئة العربية للتصنيع، وهي من طراز "نوت"، المجهزة لمهام الاستطلاع أو التدريب، حملت اسم "30 يونيو"، وهي طائرة استطلاع وتنفيذ مهام قتالية محدودة تصل سرعتها إلى 218 كم في الساعة، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 60-70 ساعة.

كما تصنع مصر طائرات التدريب "ka 8" الصينية، بعد حصولها على ترخيص من الشركة الصينية بتصنيعها محليا.