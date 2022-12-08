هل يصل سعر الدولار لـ50 جنيها في مصر؟

طالبت النائبة في البرلمان المصري، أميرة أبو شقة، وزارة الصناعة والتجارة بخطة شاملة توضح ماذا ستفعل في التعويم المقبل للجنيه المصري.

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ووفقا لها فإن عددا كبيرا من الخبراء توقعوا أن يصل الدولار إلى مستويات قياسية تتراوح بين 38 و50 جنيه مصريا.

وقالت، أبو شقة في كلمتها في الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الجاري المخصصة لمواجهة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بطلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة من النواب، بشأن مشكلات الصناعة، إن مصر تعرضت إلى موجة قاسية من الضربات للاقتصاد الوطني بفعل الاضطراب العالمي وهذا يضعنا أمام مفترق طرق لإيجاد حلول لإنقاذ الصناعة،

وأضافت أن: "أولى خطوات إنقاذ الصناعة تكون باسمها أي بأن تكون وزارة الصناعة والتجارة وليس التجارة والصناعة، لأنه ليس من المعقول أن لا يكون لدينا ما نصنعه ثم نبحث عن تسويقه وتجارته، ولا بد أن نبحث عن حلول جادة وليس مسكنات".

وتشهد مصر أزمة بسبب عدم توافر الدولار، أثرت على المصنعين والمستوردين، ودفعت إلى وجود سعرين أحدهما رسمي، حيث واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري في البنوك الرسمية خلال الساعات الماضية، وتراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، والآخر في السوق الموازية، حيث كسر حاجز 30 جنيها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية