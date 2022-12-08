تزامنا مع 3 قمم.. مواقع التواصل تتداول صورا وفيديوهات لعلم سوريا مرفوعا في منطقة السفارات بالسعودية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العلم السوري وهو يرفرف مجددا في منطقة السفارات بالعاصمة السعودية الرياض، بعد مرور 10 أعوام من الأزمة السورية.
ويتزامن ذلك مع انعقاد 3 قمم صينية عربية في الرياض، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري، بحضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية، برئاسة العاهل السعودي وولي عهده والرئيس الصيني.
عن الشعور يلي دفع هالشخص ليحيي علم الجمهورية العربية السورية 🇸🇾❤— 🇸🇾 Sufia♡ 🇸🇾 (@sufia_angel) December 7, 2022
شعور يعزز الفخر بلانتماء لسورية 🇸🇾#العلم_الاغلى من السعودية pic.twitter.com/WBFs8JRrl3
December 7, 2022
December 7, 2022
رفع العلم السوري في منطقة السفارات في السعودية بعد اكثر من 10 سنوات 🇸🇾💚🇸🇦 pic.twitter.com/Xd0eCywK1r— Screen Mix (@ScreenMix) December 7, 2022
المصدر: RT