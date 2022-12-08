تزامنا مع 3 قمم.. مواقع التواصل تتداول صورا وفيديوهات لعلم سوريا مرفوعا في منطقة السفارات بالسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العلم السوري وهو يرفرف مجددا في منطقة السفارات بالعاصمة السعودية الرياض، بعد مرور 10 أعوام من الأزمة السورية.

ويتزامن ذلك مع انعقاد 3 قمم صينية عربية في الرياض، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري، بحضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية، برئاسة العاهل السعودي وولي عهده والرئيس الصيني.

عن الشعور يلي دفع هالشخص ليحيي علم الجمهورية العربية السورية 🇸🇾❤



شعور يعزز الفخر بلانتماء لسورية 🇸🇾#العلم_الاغلى من السعودية pic.twitter.com/WBFs8JRrl3 — 🇸🇾 Sufia♡ 🇸🇾 (@sufia_angel) December 7, 2022

رفع العلم السوري في منطقة السفارات في السعودية بعد اكثر من 10 سنوات 🇸🇾💚🇸🇦 pic.twitter.com/Xd0eCywK1r — Screen Mix (@ScreenMix) December 7, 2022

المصدر: RT