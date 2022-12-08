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تزامنا مع 3 قمم.. مواقع التواصل تتداول صورا وفيديوهات لعلم سوريا مرفوعا في منطقة السفارات بالسعودية

أخبار العالم العربي

تزامنا مع 3 قمم.. مواقع التواصل تتداول صورا وفيديوهات لعلم سوريا مرفوعا في منطقة السفارات بالسعودية
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر العلم السوري وهو يرفرف مجددا في منطقة السفارات بالعاصمة السعودية الرياض، بعد مرور 10 أعوام من الأزمة السورية.

ويتزامن ذلك مع انعقاد 3 قمم صينية عربية في الرياض، خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري، بحضور 30 قائد دولة ومنظمة دولية، برئاسة العاهل السعودي وولي عهده والرئيس الصيني.

المصدر: RT

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