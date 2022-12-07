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العراق.. تدمير وكر مهم لتنظيم "داعش" في كركوك (فيديو)

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العراق.. تدمير وكر مهم لتنظيم
RT
العراق.. تدمير وكر مهم لتنظيم "داعش" في كركوك
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الأربعاء، تدمير وكر مهم لتنظيم "داعش" الإرهابي ضمن قاطع كركوك وتحويله إلى ركام.

وذكرت الخلية في بيان "أنه ووفقا لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، استهدف طيران القوة الجوية بواسطة طائرة "سيزنا كرفان" وكرا مهما للإرهابيين ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك". 

وأضافت الخلية أنه تم تدمير الوكر بالكامل وتحويله إلى ركام.

وأشارت إلى أن المكان الذي تم تدميره يعد مقر قيادة وسيطرة لعناصر "داعش".

وشددت في بيانها على أن قيادة العمليات المشتركة مستمرة بإعداد الخطط لملاحقة بقايا عصابات "داعش" الإرهابية.

المصدر: RT

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