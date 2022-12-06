القضاء الأمريكي يرفض دعوى ضد ولي العهد السعودي في قضية اغتيال خاشقجي

أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، بأن القضاء الأمريكي رفض دعوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

وقال القاضي جون بيتس، إن ولي العهد يتمتع بالحصانة من الاتهامات بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد خلصت في فتوى قانونية إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتمتع بالحصانة من الاتهامات بقتل خاشقجي.

وتم رفع الدعوى القضائية ضد ولي العهد والوفد المرافق له في محكمة اتحادية بواشنطن من قبل خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، ومنظمة الديمقراطية في العالم "العربي الآن".

وللتذكير، الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي كان يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017 ويعمل في صحيفة "واشنطن بوست"، وفي عام 2018، اغتيل في القنصلية السعودية في اسطنبول.

في البداية، نفت السلطات السعودية مقتل الصحفي، إلا أنها بعد نشر البيانات من قبل الاستخبارات التركية والأمريكية، قالت إن الصحفي قُتل خلال مشاجرة في القنصلية.

المصدر: أ ف ب