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صلوات يهودية طلبا لـ"الغيث" في المغرب

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صلوات يهودية طلبا لـ
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لقطة من مدينة مراكش المفربية - سور المدينة القديمة
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أقامت الطائفة اليهودية المغربية صلاة الاستسقاء في جميع كنس المملكة طلبا للمطر، تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.

وأفاد مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب، بأن "إقامة صلاة الاستسقاء تأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، أمير المؤمنين".

وذكر المجلس، في بلاغه، أنه "تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، أقيمت صلاة الاستسقاء يوم السبت 3 ديسمبر 2022 في جميع المعابد بالمملكة طلبا من العلي القدير بأن ينعم بالغيث على مجموع أنحاء المملكة".

وذكر موقع "هسبريس" المغربية، أن المملكة شهدت في 29 نوفمبر المنصرم، "صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة، وذلك تنفيذا لأمر أمير المؤمنين الملك محمد السادس، جريا على سنة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كلما انحبس المطر".

 

المصدر: "هسبريس"

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