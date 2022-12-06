نجاة مسؤول أممي في انفجار لغم أرضي بمدينة الحديدة اليمنية

ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة باليمن، مايكل بييري، نجا في انفجار لغم أرضي بمدينة الحديدة.

وذكرت أن المسؤول الأممي كان برفقة رئيس برنامج نزع الألغام في حكومة صنعاء علي صفرة، وقت الانفجار.

وأفادت المصادر بأن رئيس البعثة الأممية كان سيحضر عملية إتلاف كمية كبيرة من المتفجرات، إلا أن لغما انفجر أثناء مرور موكب السيارات بالقرب من حي 7 يوليو.

وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الحراسة التابعين لموكب المسؤول الأممي.

مصادر محلية: نجاة رئيس بعثة الامم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة مايكل بييري، ومقتل واصابة عدد من افراد حراسته إثر إنفجار حقل الغام أثناء مرور موكبه بالقرب من حي 7 يوليو في مدينة #الحديدةpic.twitter.com/6hrLRpdQdK — غسان السامعي (@ghassan7g) December 6, 2022

المصدر: وسائل إعلام يمنية