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نجاة مسؤول أممي في انفجار لغم أرضي بمدينة الحديدة اليمنية

أخبار العالم العربي

نجاة مسؤول أممي في انفجار لغم أرضي بمدينة الحديدة اليمنية
AFP
قوات يمنية في مدينة الحديدة - أرشيف -
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ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة باليمن، مايكل بييري، نجا في انفجار لغم أرضي بمدينة الحديدة.

وذكرت أن المسؤول الأممي كان برفقة رئيس برنامج نزع الألغام في حكومة صنعاء علي صفرة، وقت الانفجار.

وأفادت المصادر بأن رئيس البعثة الأممية كان سيحضر عملية إتلاف كمية كبيرة من المتفجرات، إلا أن لغما انفجر أثناء مرور موكب السيارات بالقرب من حي 7 يوليو.

وأوضحت أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الحراسة التابعين لموكب المسؤول الأممي.

المصدر: وسائل إعلام يمنية

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