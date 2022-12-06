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"تعزيزا للشراكة الاستراتيجية المتميزة".. السعودية تؤكد زيارة شي للرياض

أخبار العالم العربي

Legion-Media
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أكدت وكالة الأنباء السعودية في بيان اليوم الثلاثاء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيحل بالمملكة في زيارة رسمية في الفترة بين 7 و9 ديسمبر الحالي.

وأضافت الوكالة أن هذه الزيارة تأتي بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و"تعزيزا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية".

وحسب البيان فإنه ستعقد خلال زيارة الزعيم الصيني قمة سعودية - صينية بمشاركة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

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وأشار البيان إلى أن برنامج الزيارة سيتضمن حضور الرئيس شي "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، وذلك بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، حيث سيتم خلال القمتين "مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي".

وفي وقت سابق قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كانت زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية تعد تحديا مباشرا للمصالح الأمريكية في المنطقة، إن الولايات المتحدة لا تطلب من الدول الأخرى الاختيار بينها وبين الصين.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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