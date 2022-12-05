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مدرعة تركية تدهس امرأة وطفلها شمالي سوريا (صور+ فيديو)

أخبار العالم العربي

مدرعة تركية تدهس امرأة وطفلها شمالي سوريا (صور+ فيديو)
مدرعة تركية تدهس امرأة وطفلها في سوريا
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ذكر نشطاء سوريون أن مركبة عسكرية تركية دهست امرأة وطفلا في بلدة شمالي البلاد، بحادث أثار احتجاجات الأهالي بالمنطقة.

وقال النشطاء إنه يبدو أن الحادث وقع في بلدة الأتارب غربي مدينة حلب شمالي سوريا، عندما مرت عربتان مصفحتان في البلدة.

وأفادوا بأن السكان رشقوا المركبات بالحجارة أثناء سيرهما ببطء في البلدة الواقعة على بعد حوالي 16 كيلومترا من الحدود التركية، على حد قولهم.

وكثيرا ما يشتكي سكان شمال سوريا من الطريقة العدوانية التي تمر بها القوافل التركية عبر مدنهم وقراهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أعضاء جماعة في الأتارب قاموا بحماية الجنود الأتراك من المحتجين واقتادوهم إلى مركز شرطة قريب.

المصدر: أ ب

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