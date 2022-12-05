مدرعة تركية تدهس امرأة وطفلها شمالي سوريا (صور+ فيديو)

ذكر نشطاء سوريون أن مركبة عسكرية تركية دهست امرأة وطفلا في بلدة شمالي البلاد، بحادث أثار احتجاجات الأهالي بالمنطقة.

وقال النشطاء إنه يبدو أن الحادث وقع في بلدة الأتارب غربي مدينة حلب شمالي سوريا، عندما مرت عربتان مصفحتان في البلدة.

وأفادوا بأن السكان رشقوا المركبات بالحجارة أثناء سيرهما ببطء في البلدة الواقعة على بعد حوالي 16 كيلومترا من الحدود التركية، على حد قولهم.

وكثيرا ما يشتكي سكان شمال سوريا من الطريقة العدوانية التي تمر بها القوافل التركية عبر مدنهم وقراهم.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أعضاء جماعة في الأتارب قاموا بحماية الجنود الأتراك من المحتجين واقتادوهم إلى مركز شرطة قريب.

عندما مدرّعة #تركية تدهس امرأة وطفلاً في مدينة #الأتارب بريف #حلب وتؤدي لمقتلهما فنحن لا نتحدث عن حماية للمدنيين كما تقول #تركيا وإنما نتحدث عن جريمة قتل.

والسؤال المطروح : ماذا تفعل هذه المدرعة داخل المدن ؟

وهل وجود قوات أجنبية كان بإرادة السوريين ام بإرادة من لا يمثلهم؟ pic.twitter.com/0pWeL0Ysu5 — ‏‏‏المركز السوري لإستقصاء الجرائم (@avocat_ali) December 5, 2022

يشكر جهاز الامن العام على تصرفه مع المدرعات التركية التي قامت بدهس امراة وابنتها في مدينة الاتارب

حيث تم توقيف المدرعات وحجزها في مخفر سرطة الاتارب pic.twitter.com/62Ct4csXQW — fawaz jwaid (@fawaz_jwaid) December 5, 2022

#الاتارب

كعادتهم هيئة التحالف بقيادة اللقيط "#الجولاني" ..

حراس الدوريات

وحراس العاريات

يقومون بحماية #الرتل الذي دهس أمرأة وإبنها وإخراجه من بين الأهالي حتى يرضى عنهم سيدهم #دجال_الأناضول



٭ المصدر: #كابوس_جرابلسpic.twitter.com/CHIEcD8r8d — رفيق على الدرب (@rfyqlyaldrb11) December 5, 2022

حشود مدنية في مدينة #الأتارب تحاصر مدرعتين #تركيات بعد قتلهم لطفل وأمراة دهساً والأهالي تضرب المدرعات بالحجارة وتنادي #تركيا تطلع برا pic.twitter.com/GFZGySZfmT — إن هذا الوقت سوف يمضي (@king1594434818) December 5, 2022

المصدر: أ ب