مصر ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري في السودان

رحبت وزارة الخارجية المصرية بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري للفترة الانتقالية في جمهورية السودان.

وأكدت أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.

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وأعربت مصر عن دعمها الكامل للاتفاق واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لاتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية.

كما أعربت مصر عن تمنياتها بأن يمثل الاتفاق بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني، في ظل الروابط التاريخية التي تربط البلدين ووحدة مصير شعبي وادي النيل.

ودعت مصر أطراف المجتمع الدولي إلى توفير كل عناصر الدعم لدولة السودان الشقيقة، وبما يمكنها من عبور المرحلة الانتقالية بكل نجاح، وتحقيق مصلحة الشعب السوداني بسائر أطيافه.

المصدر: RT